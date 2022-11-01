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Вторник, 1 ноября 2022, 18:00 мск

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Украинцев призвали не обижаться на постоянные ложные сигналы воздушной тревоги

Фото: РИА «Новый День»

Украинцы должны «с пониманием» относиться к воздушным тревогам, которые не заканчиваются «прилётами».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в ходе брифинга заявил представитель командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат.

По его словам, тревогу по Украине обязательно объявляют, если фиксируются в небе над Россией самолеты-носители таких ракет, как «Кинжал». Или когда есть информация о применении ракет «Калибр» из акватории Черного, Азовского и Каспийского морей.

«Не всегда этот сигнал сопровождается именно запусками ракет. Поэтому здесь нужно относиться с пониманием», – оправдался Игнат.

Отметим, что часто сигналы воздушной тревоги звучат в течение всего дня, так как росийские дроны-камикадзе очень долго кружат в небе, прежде чем ударить по объекту на земле.

Симферополь, Валентин Карамазов

© 2022, РИА «Новый День»

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