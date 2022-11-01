Энергетики призвали украинцев не доверять полностью графикам отключения

Украинский оператор энергосетей ДТЭК обещает, что отключения света в Киеве пока будут по графику, но в любой момент ситуация может измениться.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом говорится на сайте компании.

По информации энергетиков, с сегодняшнего дня осуществляется переход с экстренных аварийных отключений на стабилизационные. Возможно, по 12 часов в день свет в домах киевлян отсутствовать не будет.

«В графиках указаны только возможные временные коридоры в пределах которых может происходить отключение. Потребности отключать свет на 12 часов в сутки пока нет. Ночные отключения, например, почти не применяются, потому что в них сейчас нет нужды», – уверяет оператор.

Ранее ДТЭК сообщил том, что у него уже не осталось запасного оборудования взамен вышедшему из строя. То, что было на складах, использовали для восстановления энергетики после предыдущих ударов.

Симферополь, Валентин Карамазов

© 2022, РИА «Новый День»