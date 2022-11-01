«Дадим восемь систем» – США спешат передать Украине средства ПВО

США передадут Украине суммарно восемь систем ПВО NASAMS.
Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявили в Пентагоне.
Кроме того, Вашингтон обещает поставить средства борьбы с бепилотниками.
«Две из этих систем будут на Украине в ближайшее время, а еще шесть – будет предоставлено позже. Мы также обязались предоставить средства противодействия беспилотникам, включая систему VAMPIRE», – сообщил представитель Пентагона.
Ранее глава Минобороны США Ллойд Остин обещал, что Украина получит в свое распоряжение системы ПВО NASAMS в начале ноября.
Об этом же говорил министр обороны Украины Алексей Резников – сразу после массированных атак ВС РФ дронами-камикадзе «Герань-2» на энергетическую инфраструктуру Украины.
«Вскоре ожидаем поставки первых систем ПВО NASAMS. Наши воины заканчивают освоение техники. Кроме того, тысячи наших бойцов прошли подготовку, а десятки тысяч готовятся к учениям в странах-партнерах», – отчитался он.
Симферополь, Валентин Карамазов
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