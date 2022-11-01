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Вторник, 1 ноября 2022, 18:00 мск

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«Дадим восемь систем» – США спешат передать Украине средства ПВО

система NASAMS. Фото главы ОП Украины Андрея Ермака

США передадут Украине суммарно восемь систем ПВО NASAMS.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявили в Пентагоне.

Кроме того, Вашингтон обещает поставить средства борьбы с бепилотниками.

«Две из этих систем будут на Украине в ближайшее время, а еще шесть – будет предоставлено позже. Мы также обязались предоставить средства противодействия беспилотникам, включая систему VAMPIRE», – сообщил представитель Пентагона.

Ранее глава Минобороны США Ллойд Остин обещал, что Украина получит в свое распоряжение системы ПВО NASAMS в начале ноября.

Об этом же говорил министр обороны Украины Алексей Резников – сразу после массированных атак ВС РФ дронами-камикадзе «Герань-2» на энергетическую инфраструктуру Украины.

«Вскоре ожидаем поставки первых систем ПВО NASAMS. Наши воины заканчивают освоение техники. Кроме того, тысячи наших бойцов прошли подготовку, а десятки тысяч готовятся к учениям в странах-партнерах», – отчитался он.

Симферополь, Валентин Карамазов

© 2022, РИА «Новый День»

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