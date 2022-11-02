«Герани» будут свободно летать над Украиной до середины следующего года

США планируют заключить контракт с Украиной на поставку системы Vampire для борьбы с беспилотниками-камикадзе. Однако сама передача систем произойдёт не раньше середины 2023 года.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», с таким заявлением для Defense news выступил представитель Пентагона Пат Райдер.

«Что касается Vampire, мы ожидаем заключение контракта в течение следующих нескольких месяцев, и сейчас мы рассчитываем, что передача систем пройдет в середине 2023 года», – сказал он.

VAMPIRE – это кинетическая система, использующая небольшую 70 мм ракету для уничтожения БПЛА.

Напомним, накануне в Пентагоне заявили, что США передадут Украине суммарно восемь систем ПВО NASAMS. Первые две – в начале ноября. По всей видимости, они предназначены для борьбы с крылатыми ракетами.

Симферополь, Валентин Карамазов

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