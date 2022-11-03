В Севастополе история с дельфинами вылилась в уголовное дело

В Севастополе возбудили уголовное дело по факту жесткого обращения с краснокнижными животными.

Как уже сообщал «Новый День» , накануне на пляже возле Парка Победы в море выбросили 4 афалин. Их хозяин заявил, что ему надоело кормить животных.

Дельфины были явно не готовы к такому повороту судьбы, пытались выброситься на берег, но течение унесло их на глубину.

На место была вызвана полиция.

«Предварительно установлено, что четверо млекопитающих, включенных в Красную книгу Российской Федерации, были выброшены в море индивидуальным предпринимателем, который является директором одного из дельфинариев.

По факту жестокого обращения с животными в УМВД России по г. Севастополю возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 245 УК РФ. В настоящее время сотрудниками полиции проведён осмотр дельфинария, где содержались животные, для установления возможных дополнительных фактов жестокого обращения с животными, назначены криминалистические экспертизы и проводятся дальнейшие следственные мероприятия», – рассказали в ведомстве.

С раннего утра в Севастополе была развернута операция по поиску и спасению дельфинов. Но она не дала результатов и около 13:30 по местному времени была остановлена.

«Спасательная операция с моря по поиску дельфинов на сегодня приостановлена, но мониторинг с берега продолжается. К сожалению, найти афалин пока не удалось, – сообщил губернатор Михаил Развожаев. – С 7 утра наши специалисты обследовали бухты города. Дельфины точно живы, павших млекопитающих не обнаружено на этот час.

Удалось предположительно определить место их расположения – это Солнечная бухта, там было встречено 2 дельфина. На свисток они не отреагировали, но есть косвенные признаки, что все-таки это «наши» афалины.

Сейчас катера вернулись на берег. Завтра специалисты совместно с дрессировщицей из дельфинария Коктебеля еще раз выйдут в море на поиски. Вся операция проходит под контролем территориального отделения Росприроднадзора. Сегодня волонтеры будут продолжать обследовать берег, если дельфины выплывут – попробуют их прикормить.

Ситуация никого в городе не оставила равнодушными. Нам поступает много звонков от людей и организаций с предложением помощи, к поискам подключились и специалисты Института биологии южных морей».

Севастополь, Лиана Макоба

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