Спикер крымского парламента собирается дарить от своего имени подарки, купленные за счет бюджета

Пока крымчане собираются деньги на амуницию мобилизованных, а муниципалитеты отказываются от новогодних торжеств со всеми атрибутами, Госсовет Крыма закупает подарки, которые от своего имени будет раздавать спикер Константинов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», объявлено о закупке знаков отличия Государственного Совета Республики Крым – «Ценный подарок Председателя Государственного Совета Республики Крым (наручные мужские часы)».

Техническое задание (часть конкурсной документации) стоит того, чтобы привести подробности:

«Функции часов: наличие часовой, минутной и секундной стрелок.

Требования к безопасности: предельно допустимая норма никеля не должна быть более 0,5 мкг/см² в неделю для узлов и деталей внешнего оформления часов (корпус, пряжка ремешка), радиоактивное загрязнение внешней поверхности корпуса часов не должно превышать норм фонового значения окружающей среды.

Корпус часов должен быть круглой формы и выполнен из нержавеющей стали. Покрытие корпуса: ионно-плазменное напыление золотом с гальваническим покрытием 1,5 микрона позолоты. Диаметр корпуса составляет 40 мм, толщина 8,9 мм. Заводная головка с насечками.

Механизм часов кварцевый, с календарем числа месяца. Календарь находится рядом с римской цифрой «III».

Исполнение часов: стекло часов минеральное, устойчивое к внешним воздействиям, водонепроницаемость 3 атм. Циферблат белого цвета с накладной позолоченной полной римской оцифровкой. Над стрелками методом матричной печати нанесено цветное изображение герба Республики Крым, под стрелками – надпись «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ».

И самое главное: «Задняя крышка часов стальная. На неё методом гравировки наносится текст: ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ».

В проекте госконтракта уточняется: «2.8. Источник финансирования: бюджет Республики Крым».

Закупить собираются 120 часов на общую сумму 604 тыс 800 руб.

Здесь уместно будет напомнить, что две трети доходной части бюджета Крыма формируется за счет федерального бюджета, а дефицит республиканской казны на 2023 год утвержден в сумме 8 млрд рублей.

При этом сумма 604 тыс 800 руб, запланированная в бюджете на «часы от председателя», составляет 0,89% дохода 2021 года, задекларированного Владимиром Константиновым (67,9 млн руб, что в 2,7 раза больше, чем годом ранее).

Симферополь, Ольга Картошина

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