В Киеве отреагировали на исчезновение российского флага со здания администрации Херсонской области

Отсутствие российского флага на здании администрации в Херсоне может быть «продуманной провокацией» командования РФ.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявила начальник объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

«Это определенные провокации для того, чтобы создать впечатление, что населенные пункты оставлены, что в них для украинской армии безопасно. Но учитывая, что они готовились к уличным боям, мы осознаем запланированную тактику действий. Не стоит спешить радоваться, надо понимать, что гибридная война предполагает и вот такие информационные вбросы, атаки», – сказала украинская чиновница.

Напомним, сегодня в российском сегменте Телеграма поднялся шум в связи с остутствием государственного флага РФ над бывшей украинской администрацией Херсонской области. По одной из версий, флаг снят в связи с переездом чиновников и сотрудников на левый берег Днепра, по другой – именно над этим зданием триколор никогда не поднимался. Над всеми другими муниципальными объектами по-прежнему развеваются российские флаги, а город, сообщают власти, готовится к обороне.

«Правительство ещё на прошлой неделе в полном составе было переведено в Геническ. В здании на площади размещалось ОГА Украины. Никаких российских административных ведомств там изначально не было, здание было законсервировано», – сообщили представители российской администрации области.

Симферополь, Валентин Карамазов

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