Киев анонсировал «приятные новости» из «проснувшейся» Америки

США сегодня объявят о новом пакете военной помощи для Украины.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил глава украинского Минобороны Алексей Резников.

«Я думаю, мы сегодня с вами услышим, как Америка проснётся. Ожидается провозглашение нового очередного пакета помощи Украине от США. Мы услышим приятные новости. Я их уже знаю, но подождём официального объявления», – туманно выразился он.

При этом отдельно Резников отметил, что в ближайшее время Украина получит от Запада системы противовоздушной обороны Hawk, NASAMS, Crotale, а также системы борьбы с БПЛА.

Ранее Резников – сразу после массированных атак ВС РФ дронами-камикадзе «Герань-2» на энергетическую инфраструктуру Украины – обещал, что Киев получит в свое распоряжение системы ПВО NASAMS в начале ноября.

«Вскоре ожидаем поставки первых систем ПВО NASAMS. Наши воины заканчивают освоение техники. Кроме того, тысячи наших бойцов прошли подготовку, а десятки тысяч готовятся к учениям в странах-партнерах», – отчитался он.

Симферополь, Валентин Карамазов

© 2022, РИА «Новый День»