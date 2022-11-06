В США не поверили заявлениям Ирана по беспилотникам для РФ

Иран передавал России дроны-камикадзе уже после начала боевых действий на Украине.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил специальный представитель США по Ирану Роберт Мелли.

Напомним, ранее представитель руководства Ирана заявлял, что Тегеран передал России боевые бепилотники до начала конфликта и «в небольшом количестве», видимо, намекая на то, что РФ впоследствии сама наладила на их основе производство уже под названием «Герань».

Однако, по словам Мелли, «только этим летом Иран переправил десятки дронов в Россию». Также он утверждает, что иранские военные эксперты якобы «находятся на неподконтрольных Киеву украинских территориях и помогают ВС РФ в использовании этих БПЛА».

Симферополь, Валентин Карамазов

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