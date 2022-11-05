Иран признал, что поставил России беспилотники до начала СВО

Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян признал, что Тегеран отправил России несколько небольших партий беспилотников еще до начала специальной военной операции на Украине. По его словам, заявления Запада о поставках ракет не соответствуют действительности.

«Наши отношения с Россией основаны на том, что мы соседи, у нас есть общие интересы. Хотел бы обсудить тот шум, который подняли западные страны, утверждающие, что Иран поставил России ракеты и дроны... Утверждения о ракетах – полностью неверные. Та часть, которая касается дронов, верная: мы передали РФ небольшое количество беспилотников за несколько месяцев до старта конфликта на Украине», – цитирует «Интерфакс» заявление иранского министра агентству «Мехр».

Глава иранского МИД подчеркнул, что у Тегерана есть договоренность с Киевом, что, если у того будут документы, доказывающие, что иранские беспилотники применили на Украине, то эти доказательства передадут Ирану.

Тегеран, Светлана Антонова

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