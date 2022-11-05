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Суббота, 5 ноября 2022, 16:07 мск

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Иран признал, что поставил России беспилотники до начала СВО

Фото: FreePik

Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян признал, что Тегеран отправил России несколько небольших партий беспилотников еще до начала специальной военной операции на Украине. По его словам, заявления Запада о поставках ракет не соответствуют действительности.

«Наши отношения с Россией основаны на том, что мы соседи, у нас есть общие интересы. Хотел бы обсудить тот шум, который подняли западные страны, утверждающие, что Иран поставил России ракеты и дроны... Утверждения о ракетах – полностью неверные. Та часть, которая касается дронов, верная: мы передали РФ небольшое количество беспилотников за несколько месяцев до старта конфликта на Украине», – цитирует «Интерфакс» заявление иранского министра агентству «Мехр».

Глава иранского МИД подчеркнул, что у Тегерана есть договоренность с Киевом, что, если у того будут документы, доказывающие, что иранские беспилотники применили на Украине, то эти доказательства передадут Ирану.

Тегеран, Светлана Антонова

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Украина

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