Шмыгаль – украинцам: На жизнь остаётся 10% бюджета – остальное на войну

90% всех налогов и сборов в 2023 году на Украине пойдут на армию и обеспечение государственной безопасности страны.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

«Почти 90% всех налогов и сборов, которые уплатят граждане и бизнес в следующем году, будут направлены правительством на нашу армию и безопасность страны. Это реалии бюджета на 2023 год, который приняли на этой неделе», – сказал украинский премьер.

Напомним, ранее Шмыгаль запросил у Запада дополнительные средства на зарплаты и пенсии.

«Нам нужны дополнительные деньги для того, чтобы наша финансовая система выжила. Станет ли это кредитом или грантом – менее важно. Мы уже исчерпали все возможности экономии... Мы используем финансовую помощь наших партнеров в значительной степени для социальных нужд людей и для реконструкции. Любая задержка здесь может иметь ужасные последствия», – говорил он.

Симферополь, Валентин Карамазов

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