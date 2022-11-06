Украинские энергетики предупреждают о принудительных эвакуациях населения зимой

Блэкаут в Киеве и области возможен. Если он случится в мороз, потребуется принудительная эвакуация населения.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил исполнительный директор украинского электросетевого регулятора ДТЭК Дмитрий Сахарук.

«Киев и область. Если будут новые обстрелы, то исключать отключение автоматики нельзя. Такое может случиться, система для этого специально построена и встроены системы защиты. Вопрос не в том, выключится система или нет, а в том, сколько времени нужно будет для того, чтобы включить систему после блэкаута».

По словам Сахарука, если сработает автоматика, и при этом будет источник питания, который позволит подключить Киев, то это вопрос одного часа. Если же не будет источника питания (потребуется ремонт подстанции или линии), то это займет гораздо больше времени.

«Особенно если температура за окном будет минусовая. То есть – это вопрос отопления. В этом случае, во-первых, нельзя вернуть свет при отсутствии источника питания, и на это нужно много часов, а на улице холодно, поэтому в таком случае ставится вопрос об эвакуации населения», – предупредил Сахарук.

Напомним, ранее The New York Times написала, что в Киеве планируют тотальную эвакуацию в случае полного отключения электричества. Вывезти из города собираются 3 млн человек.

Симферополь, Валентин Карамазов

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