США давят на Киев, чтобы украинские чиновники изображали «готовность к переговорам»

Администрации Джо Байдена не нравится, что все высокопоставленные должностные лица Украины делают бескомпромиссные заявления, отвергая любой диалог с Россией. Как следствие – союзники США не хотят помогать Украине.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом пишет Washington Post со ссылкой на собственные источники.

Собеседники издания говорят, что украинские власти должны публично продемонстрировать открытость к переговорам с Россией. Об этом киевских чиновников в частном порядке просят представители администрации президента США Джо Байдена.

Однако, уточняют они, эти просьбы вызваны не тем, чтобы реально подтолкнуть Украину начать переговоры, а тем, чтобы «обеспечить поддержку киевского правительства другими странами», опасающимися растягивания войны на долгие годы.

«Усталость от Украины – это реальная проблема для некоторых наших партнеров», – сказал американский чиновник журналистам.

Симферополь, Валентин Карамазов

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