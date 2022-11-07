США и НАТО обсуждают условия для переговоров между Россией и Украиной – La Repubblica

США и НАТО обсуждают условия, при которых возможно возобновление переговоров между Россией и Украиной. В Вашингтоне и Брюсселе допустили, что переговоры могут начаться в том случае, если Киев вернет под контроль Херсон, ставший частью России. Об этом пишет итальянская La Repubblica со ссылкой на источники. Как отмечает газета, битва за Херсон имеет как дипломатическое, так и стратегическое значение в военном плане.

По сведениям издания, Вашингтон обсуждает данный сценарий с Брюсселем и союзниками, а также внушает эту идею украинским властям.

Запад считает Херсон стратегической целью с точки зрения выхода к морю и контроля за водными ресурсами. Возвращение города под контроль киевского режима может изменить ход конфликта и позволит начать переговоры с Россией с позиции силы, пишет издание.

По его утверждению, администрация США впервые начала предполагать подобный конкретный сценарий. Дело в том, что Вашингтон видит две угрозы. Первая – Россия может применить тактическое ядерное оружие, вторая – расширение влияния Китая на Россию. Как пишет газета, смена режима в России более не обсуждается как одна из опций. Полное поражение российского лидера Владимира Путина привело бы к худшим для Вашингтону последствиям, а именно переходу России под полный контроль Китая, говорится в статье, которую цитирует ТАСС

В то же время издание отмечает, что политический процесс во многом будет зависеть от исхода промежуточных выборов в Конгресс США, которые состоятся 8 ноября.

Ранее президент Сербии Александр Вучич высказал мнение, что возможное сражение за Херсон будет решающим в конфликте России и Украины. Он сравнил битву за Херсон со Сталинградской битвой.

Москва, Наталья Петрова

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