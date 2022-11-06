На Западе идут тайные переговоры о принуждении Киева к миру – СМИ

Между западными странами ведутся частные переговоры о возможном мире между Украиной и Россией, однако публичная риторика лидеров Европы и США – совсем иная.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом пишет The Wall Street Journal.

«В то время как дипломаты заявляют, что между западными столицами ведутся частные разговоры о возможных условиях мира, публично почти все лидеры и высокопоставленные чиновники избегают замечаний, которые могут поставить Украину в тупик», – говорится в статье.

В публикации также отмечается, что США и их союзники не видят особых перспектив прекращения войны на Украине путем переговоров, «учитывая высокие ставки для Москвы и Киева и принимая во внимание тот факт, что обе стороны верят в свою победу».

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский отмёл любые компромиссы с Россией по прекращению огня. Между тем, в Кремле регулярно подтверждают готовность к диалогу.

Симферополь, Валентин Карамазов

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