«Никаких компромиссов» – Зеленский исключил заморозку конфликта

Украина не приемлет заморозку конфликта и ждёт, когда Россия выведет свои войска, в том числе из Крыма и Донбасса. В ином случае – война будет продолжаться.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в интервью журналистам заявил президент Украины Владимир Зеленский, комментируя возможность «заморозки» боевых действий и прекращения войны до выработки приемлемого решения по урегулированию конфликта.

«Если они не захотят возвращать Донбасс и Крым – это значит, что война не закончилась. У нас уже есть опыт замороженного конфликта. Каждая сторона будет ждать, пока будет готова начать снова. Поэтому – это не про мир и не про конец войны», – сказал он.

По его мнению, говорить о каких-то переговорах с Россией можно будет только тогда, когда она «сделает шаги назад» и уйдет за границы 1991 года. А до тех пор – компромисс невозможен.

«Они могут ждать, когда мы деоккупируем наши территории – мы потеряем много людей и они потеряют много людей. Это трагедия, поэтому они должны отступить за наши границы и всё. Потом уже они могут сказать: давайте искать... но не компромисс!.. а какое-то решение, как жить в ближайшие сто лет», – рассуждает Зеленский.

Симферополь, Валентин Карамазов

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