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Среда, 2 ноября 2022, 17:51 мск

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Зеленский заявил, что «после победы» сразу в Крым не поедет

Фото: скрин видео администрации Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский мечтает увидеть море в Крыму после «победы над Россией».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом он заявил в интервью западной прессе.

Вместе с тем он уточнил, что поедет не зимой, когда холодно, а летом.

«Хочу увидеть море. Крым. Но это случится не зимой, что делать на море зимой? Я поеду, когда будет тепло», – поделился мечтами Зеленский.

Симферополь, Иван Капустин

© 2022, РИА «Новый День»

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