Зеленский заявил, что «после победы» сразу в Крым не поедет

Президент Украины Владимир Зеленский мечтает увидеть море в Крыму после «победы над Россией».
Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом он заявил в интервью западной прессе.
Вместе с тем он уточнил, что поедет не зимой, когда холодно, а летом.
«Хочу увидеть море. Крым. Но это случится не зимой, что делать на море зимой? Я поеду, когда будет тепло», – поделился мечтами Зеленский.
Симферополь, Иван Капустин
© 2022, РИА «Новый День»
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