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Среда, 2 ноября 2022, 17:34 мск

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«С больными не разговариваю» – Зеленский ответил на предложения о переговорах

Фото: скрин видео администрации Зеленского

Москва должна прекратить обстрелы украинской инфраструктуры, прежде чем предлагать переговоры о мире.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в интервью журналистам заявил президент Украины Владимир Зеленский, комментируя последние высказывания высших должностных лиц РФ о готовности Москвы к урегулированию конфликта.

При этом он умолчал, что российские удары по энергетике «Незалежной» являются ответом на теракты со стороны киевского режима.

«Кто они? Сумасшедшие? Они больные? Я не могу понять, что у них в голове. О чем тогда говорить? Как с ними говорить, если они атакуют нас 54 ракетами? За полдня. Я не могу, мне кажется, они живут на другой планете... Про что говорить... Это не дипломатия – они просто врут», – пафосно негодовал Зеленский.

Симферополь, Валентин Карамазов

© 2022, РИА «Новый День»

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