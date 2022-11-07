Президент Сербии счел битву за Херсон решающей для конфликта на Украине

Президент Сербии Александр Вучич сравнил возможную битву за Херсон со Сталинградской битвой. По его мнению, сражение за Херсон будет решающим в конфликте России и Украины. «Это создаст дополнительные проблемы повсюду», – предрек Вучич. Такое заявление он сделал накануне в эфире телеканала Pink.

«Перед нами тяжелое время, следующая зима будет еще труднее, чем эта, потому что нам предстоит Сталинградская битва, решающая битва в войне на Украине. Битва за Херсон, в которой и одна, и другая стороны используют тысячи танков, летательных аппаратов, артиллерии», – приводит слова Вучича ТАСС.

По его словам, Запад думает, что таким образом сможет разрушить Россию, а «Россия считает, что так сможет защитить то, что взяла в начале войны, и привести войну к концу». Сербский президент считает, что это приведет к дополнительным проблемам повсюду.

Накануне замгубернатора Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что Вооруженные силы Украины наращивают группировку на херсонском направлении, стягивая туда большое количество танков и бронеавтомобилей. Он также отметил, что власти настоятельно рекомендуют жителей Херсона эвакуироваться.

Напомним, 31 октября врио главы Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что из-за подготовки ВСУ массированного ракетного удара по плотине Каховской ГЭС зона эвакуации расширена на 15 километров от Днепра.

Белград, Наталья Петрова

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