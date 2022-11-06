ВСУ стягивают дополнительные силы на херсонское направление

Вооруженные силы Украины наращивают группировку на херсонском направлении. К району боевых действий противник стягивает большое количество танков и бронеавтомобилей. Об этом сообщил заместитель губернатора Херсонской области Кирилл Стремоусов в своем телеграм-канале.

«На херсонском направлении скапливается большое количество бронетехники – танков, машин и так далее», – сказал он в видеообращении.

В то же время Стремоусов отметил, что власти настоятельно рекомендуют жителей Херсона эвакуироваться.

Напомним, вечером 31 октября врио главы Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что из-за подготовки киевским режимом массированного ракетного удара по плотине Каховской ГЭС зона эвакуации расширена на 15 километров от Днепра. Эта мера распространяется на населенные пункты Новокаховского городского округа, Голопристанского, Алешкинского, Каховского, Горностаевского, Великолепетихского и Верхнерогачикского муниципальных округов.

Херсон, Светлана Антонова

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