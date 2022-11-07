Украинский премьер объяснил необходимость изъятия стратегических предприятий у олигархов

Все конфискованные у украинских олигархов предприятия «критически необходимы» для обеспечения нужд армии.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Так он прокомментировал национализацию и передачу в ведение Минобороны пяти компаний, связанных с украинскими бизнесменами Константином Жеваго, Игорем Коломойским, Вячеславом Богуслаевым и Константином Григоришиным.

«Предприятия стратегически важные, поставляют продукцию, которая критически необходима для потребностей нашей армии. Те, кто работает, продолжат работать, будет больше заказов и гарантий от государства. Те, которые не работали на сегодняшний день, работа их будет восстановлена, трудовые коллективы будут возвращаться к работе», – сказал Шмыгаль.

Отметим, что теперь для ВС РФ эти предприятия становятся так называемыми законными целями для уничтожения, так как больше не являются гражданскими в юридическом значении этого слова.

Симферополь, Валентин Карамазов

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