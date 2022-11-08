«Если не будет обстрелов» – «Укрэнерго» обещает улучшение с энергоснабжением «в ближайшие дни»

Через несколько дней при условии отсутствия обстрелов ситуация с электроснабжением в регионах Украины будет улучшаться.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил глава «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий.

«Думаю, нам всем, потребителям, нужно ещё потерпеть несколько дней при условии, что не будет новых обстрелов, для того чтобы произошли ощутимые облегчения с энергопотреблением, чтобы графики отключения были более комфортными. При отсутствии обстрелов – а это важное условие! – мы сможем улучшить энергоснабжение в Центральном и Северном регионах», – сказал Кудрицкий.

Напомним, накануне исполнительный директор украинского энергооператора ДТЭК Дмитрий Сахарук заявил, что аварийные отключения света на Украине и в Киеве могут прекратиться уже через 2 недели. Но только в том случае, если не будет новых ударов по объектам энергетической инфраструктуры.

Симферополь, Валентин Карамазов

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