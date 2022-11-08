ВСУ заявили о переходе к «маневренной обороне» в Донбассе

Украинская армия исчерпала силы для продолжения активного наступления на восточном фронте. Боевые действия приняли «позиционный» характер.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

«Можно сказать, что сейчас идет позиционная война. Однако мы прибегаем к маневренной обороне, уже не ведем войну 20 века – лава на лаву. Мы максимально используем всё сейчас», – сказал Череватый.

При этом он уверяет, что «как только российские войска ослабнут на одном из участков, будет спланирована операция по примеру Харьковской или Лиманской».

Симферополь, Валентин Карамазов

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