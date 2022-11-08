Армия России отбила наступления ВСУ по всем фронтам, сбиты Ми-24 и Су-25

Российские войска в течение суток отразили новые атаки украинские военных в ЛНР по трем фронтам – в ЛНР, ДНР и Харьковской области, сообщило Минобороны России. Потери ВСУ составили более 350 военнослужащих убитыми. Кроме того, ВС России пресекли 9 попыток проникновения украинских диверсионно-разведывательных групп на Николаево-Криворожском направлении. В результате было уничтожено более 50 боевиков, 7 боевых бронемашин и 10 автомобилей.

По словам официального представителя ведомства Игоря Конашенкова, на Купянском направлении российские военные отбили танковую атаку ВСУ в направлении населенного пункта Куземовка Луганской народной республики. Кроме того, авиаударами разбиты две ротные тактические группы ВСУ, которые готовились атаковать российские позиции в районах населенных пунктов Берестовое Харьковской области и Новоселовское в ЛНР. Общие потери украинских военнослужащих на Купянском направлении за сутки превысили 160 человек убитыми и ранеными. Также уничтожены два танка, три БМП и два автомобиля.

На Краснолиманском направлении сорвана попытка наступления двух батальонных тактических групп ВСУ в направлении населенных пунктов Площанка и Червонопоповка в ЛНР. Уничтожено свыше 100 боевиков, три танка, пять боевых бронемашин, один МТ-ЛБ, два пикапа и два автомобиля.

На Южно-Донецком направлении украинские военные пытались замедлить наступление российских войск, предприняв две безуспешные контратаки на населенных пункты Новомихайловка и Павловка Донецкой народной республики. В результате ударов ВС РФ подразделения ВСУ были остановлены и рассеяны. «Уничтожено около 90 украинских военнослужащих, пять боевых бронированных машин, один МТ-ЛБ и два пикапа», – рассказал Конашенков.

Кроме того, Минобороны сообщило, что в Херсонской области российские летчики сбили вертолет Ми-24 воздушных сил Украины, а в районе Угледара (ДНР) ПВО сбит украинский самолет Су-25. Также силами российской ПВО уничтожены 7 украинских беспилотников и перехвачены 17 снарядов РСЗО HIMARS и «Ольха» в ДНР и Херсонской области.

ВС России уничтожили в Николаевской области радиолокационную станцию украинского ЗРК С-300 и украинский зенитный ракетный комплекс «Бук-М1», а в Харьковской области разбили радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/ТPQ-64 производства США.

Помимо этого, российская армия поразила три склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения в Запорожской области, ЛНР и Херсонской области, а также хранилище топлива для военной техники ВСУ в Днепропетровской области.

Также ВС России поражены четыре пункта управления ВСУ в ДНР и Харьковской области, а также 64 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 192 районах.

Как сообщил Конашенков, всего с начала специальной военной операции уничтожены: 332 самолета, 171 вертолет, 2465 беспилотников, 388 зенитных ракетных комплексов, 6448 танков и других боевых бронемашин, 884 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3563 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 7127 единиц специальной военной автомобильной техники.

Москва, Наталья Петрова

© 2022, РИА «Новый День»