Разворовавший казну экс-глава Нацбанка Украины объявлен в международный розыск

Назначенный при Зеленском экс-глава Нацбанка Украины Кирилл Шевченко объявлен в международный розыск.
Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщила пресс-секретарь Специализированной антикоррупционной прокуратуры Украины Ольга Постолюк.
Официальный запрос на поиск беглеца онован лишь на одном из эпизодов.
«Бывшего главу Национального банка объявили в международный розыск по делу хищений в Укргазбанке», – сказала Постолюк.
Ранее сообщалось, что Шевченко, которого подозревают в хищении денег государственного банка, уже несколько недель находится за границей.
Симферополь, Валентин Карамазов
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