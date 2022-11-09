Разворовавший казну экс-глава Нацбанка Украины объявлен в международный розыск

Назначенный при Зеленском экс-глава Нацбанка Украины Кирилл Шевченко объявлен в международный розыск.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщила пресс-секретарь Специализированной антикоррупционной прокуратуры Украины Ольга Постолюк.

Официальный запрос на поиск беглеца онован лишь на одном из эпизодов.

«Бывшего главу Национального банка объявили в международный розыск по делу хищений в Укргазбанке», – сказала Постолюк.

Ранее сообщалось, что Шевченко, которого подозревают в хищении денег государственного банка, уже несколько недель находится за границей.

Симферополь, Валентин Карамазов

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