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Среда, 9 ноября 2022, 16:09 мск

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Разворовавший казну экс-глава Нацбанка Украины объявлен в международный розыск

Назначенный при Зеленском экс-глава Нацбанка Украины Кирилл Шевченко объявлен в международный розыск.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщила пресс-секретарь Специализированной антикоррупционной прокуратуры Украины Ольга Постолюк.

Официальный запрос на поиск беглеца онован лишь на одном из эпизодов.

«Бывшего главу Национального банка объявили в международный розыск по делу хищений в Укргазбанке», – сказала Постолюк.

Ранее сообщалось, что Шевченко, которого подозревают в хищении денег государственного банка, уже несколько недель находится за границей.

Симферополь, Валентин Карамазов

© 2022, РИА «Новый День»

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