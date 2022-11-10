«В ближайшее время» – Киев анонсировал прилёт больших стай «Гераней» и «Калибров»

Россия накапливает ракеты и бепилотники-камикадзе, чтобы «в ближайшее время» нанести очередной массированный удар по Украине.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», с таким заявлением выступил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

«Вероятно, они накапливают большой запас для того, чтобы бить сейчас залпом. Это не исключается, потому что не оставил враг своих намерений разрушить нашу критическую инфраструктуру», – сказал Игнат.

Напомним, в последние дни ВСУ усилили обстрелы жилых кварталов и жизнеобеспечивающих объектов в городах российского Донбасса. В то же время интенсивность ударов «Калибрами» и «Геранями» по украинской инфраструктуре заметно снизилась.

Симферополь, Валентин Карамазов

© 2022, РИА «Новый День»