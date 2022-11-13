Шольц приписал Западу «заслугу» в отказе президента РФ ехать на G20

Владимир Путин не посетит саммит G20 из-за того, что «не захотел услышать критику» в свой адрес со стороны лидеров западных государств.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил уже прилетевший на встречу «Двадцатки» канцлер Германии Олаф Шольц.

Вместе с тем он утверждает, что хотел бы видеть президента РФ на саммите.

«Было бы хорошо, если бы президент Путин поехал на саммит G20. Но тогда ему пришлось бы столкнуться со всеми вопросами и критикой, сформулированной многими странами мира. Наверное, поэтому его здесь нет», – рассуждает Шольц.

Между тем, принимающий в этом году «Большую двадцатку» президент Индонезии Видодо призвал западных коллег «смягчить тон» в отношении России.

Симферополь, Валентин Карамазов

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