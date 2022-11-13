Белый дом объявит о новом пакете военной помощи Украине

В ближайшие недели США объявят о новом пакете военной помощи для Украины.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

«Мы по-прежнему стабильны в предоставлении помощи в области безопасности. Вы знаете об одном пакете помощи, о котором мы только что объявили, будет и другой пакет в ближайшие несколько недель, примерно спустя аналогичный промежуток времени – и того же объема, которого мы придерживались в течение последних нескольких недель и месяцев», – сказал он.

Также Салливан добавил, что сейчас идёт консультация с Конгрессом касательно дополнительных ресурсов на следующий год.

На днях он заявил, что США продолжат передачу военной помощи Украине для улучшений позиций на полях сражений.

Симферополь, Валентин Карамазов

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