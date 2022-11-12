Белый дом анонсировал новую военную помощь Украине

США продолжит передачу военной помощи Украине для улучшений позиций на полях сражений. Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливанна на борту президентского самолета по пути в Камбоджу.

По его словам, позиция США остается такой же, какой была шесть месяцев назад. «Мы будем делать все возможное, чтобы позиция Украины на полях сражений укреплялась», – сказал Салливан, отметив, что это позволит обеспечить Киеву лучшую позицию за столом переговоров.

При этом советник Байдена заявил, что Вашингтон не давит на Киев в вопросах переговоров.

Ранее Пентагон представил список очередной военной помощи США Украине на сумму $400 млн. В новый пакет, в том числе, вошли ракеты для средств ПВО, боеприпасы для РСЗО HIMARS, 155-мм артиллерийские снаряды.

Надо отметить, что с момента прихода к власти администрации Джо Байдена США выделили Украине уже более $19,3 млрд. военной помощи.

Ранее в МИД России заявляли, что Москвы нет предварительных условий для начала переговоров с киевским режимом.

Вашингтон, Наталья Петрова

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