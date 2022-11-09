Захарова заявила о готовности России к переговорам с Киевом

Россия готова к переговорам с киевским режимом с учетом нынешних реалий. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова сегодня на брифинге. По ее словам, Москва никогда не отказывалась от этого варианта.

«Мы по-прежнему открыты к переговорам. Мы никогда от них не отказывались. Мы готовы их вести, разумеется, с учетом тех реалий, которые складываются на текущий момент», – сказала Захарова.

«Готовность России к переговорам остается, подчеркну, неизменной», – добавила она.

Накануне заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко говорил, что у Москвы нет предварительных условий для начала переговоров с киевским режимом.

Москва, Светлана Антонова

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