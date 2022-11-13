Украина не получила от США средства борьбы с «Искандерами»

Средства ПВО, которые будут поставлены Украине Пентагоном, не позволяют сбивать ракеты дальнего радиуса действия.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в Киеве заявил директор украинской информационно-консалтинговой компании «Defense Express» Алексей Ижак.

«Буквально вчера был пакет военной помощи на 400 миллионов. Если с точки зрения оружия, то всё вкладывается в то, чтобы Украина продолжала контрнаступление, и немного ПВО. Но там не та ПВО, которая даёт надёжную защиту против баллистических ракет, её нет. Я думаю с баллистическими ракетами другими средствами надо противодействовать», – приводит слова эксперта «ПолитНавигатор».

Ижак также объяснил, почему США не могут поставить Киеву достаточное количество ракет и снарядов.

Симферополь, Валентин Карамазов

© 2022, РИА «Новый День»