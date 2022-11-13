Украина должна приступить к строительству более надёжных укреплений для убежища от обстрелов – «как в Европе».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом во Львове заявил бывший советник главы СБУ, экс-депутат Верховной рады, львовский нацист Юрий Михальчишин.

«Не открою ничего нового, что у русских действительно ещё есть широкий арсенал средств, и у них, очевидно, нет намерения от него отказываться, поэтому нам нужно системно наращивать наши возможности в противовоздушной и противоракетной обороне, нужно повышать стойкость систем управления, повышать защищённость наших городов. Речь идёт уже о том, что сейчас, поскольку в долгосрочном периоде эта угроза может сохраняться, нам нужно подумать о строительстве новых укрытий для гражданского населения», – сказал он.

«Почему сейчас могут строиться и открываться новые торговые центры, а нельзя таким же образом строить бомбоубежища европейского образца?! А не приспосабливать, переоборудовать эти советские уроды, которые у нас до сих пор являются укрытиями для населения, со всеми известными условиями проживания и соответствующим комфортом, и безопасностью. На самом деле к таким сигналам Медведева нужно относиться без всякой иронии, без сарказма», – отметил Михальчишин.

По его словам, Украина пока не может наносить серьёзные удары по территории РФ, поэтому необходимо приступить к строительству надёжных убежищ.

«Я хотел бы, чтобы мы не пренебрегали в оценках и понимали, что эту угрозу быстро нивелировать без ударов по территории агрессора, чего сейчас нет возможности сделать по известным причинам, мы не можем игнорировать угрозу нашим городам. Она сохраняется, и будет расти», – приводит слова украинского боевика «ПолитНавигатор».

Напомним, недавно заместитель главы российского Совбеза Дмитрий Медведев написал в телеграм-канале, что РФ пока не использовала весь свой военный потенциал, но «всему своё время».

«Россия по очевидным всем разумным людям причинам пока не использовала весь свой арсенал возможных средств поражения. И не наносила удары по всем возможным вражеским целям, расположенным в населённых пунктах. И не только из присущей нам человеческой доброты. Всему своё время», – предупредил он.

Симферополь, Валентин Карамазов

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