«Всему свое время»: Россия пока не применила весь свой арсенал средств поражения – Медведев

Россия пока не использовала в ходе военной спецоперации на Украине «весь свой арсенал возможных средств поражения». Об этом заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, пообещав что время для их применения еще придет.

«Россия по очевидным всем разумным людям причинам пока не использовала весь свой арсенал возможных средств поражения. И не наносила удары по всем возможным вражеским целям, расположенным в населенных пунктах. И не только из присущей нам человеческой доброты. Всему свое время», – написал политик в своем телеграм-канале.

Кроме того, Медведев заявил, что для достижения победы необходимы «теснейшее единство, каждодневный тяжелый труд и высочайший моральный дух».

Замруководителя Совбеза России также пишет, что Россия старается максимально сохранять жизни своих военнослужащих и мирного населения в условиях ведения боевых действий. Медведев подчеркнул, что именно Россия защищает своих граждан и «возвращает исконные российские земли, а не наоборот». «И это возвращение продолжится», – полагает он.

Кроме того, по словам Медведева, сейчас именно Россия выстраивает «будущий миропорядок, а не Штаты с британией или темным киевом» (авторская орфография сохранения – прим.ред.).

Россия, кроме того, «в одиночку сражается с НАТО и западным миром», – отметилт политик. «Поэтому любые параллели с прошлым неверны или условны. Кроме одной: мы и в одиночку умеем уничтожать мощного врага или вражеские союзы», – подчеркнул Медведев.

Москва, Наталья Петрова

© 2022, РИА «Новый День»