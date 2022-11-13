Байден собирается погрузить Си Цзиньпина в украинский кризис на личной встрече

Боевые действия на Украине станут одной из главных тем во время общения президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина, которое запланировано в рамках саммита G20.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщает американский Sky News.

При этом, по информации телеканала, представители Белого дома считают, что встреча президентов вряд ли принесет конкретные результаты, также не следует ожидать совместных заявлений. Однако переговоры «могут стабилизировать отношения между США и Китаем».

Ранее МИД Китая сообщил, что председатель КНР Си Цзиньпин встретится с Байденом и президентом Франции Макроном во время саммита G20 на Бали.

Симферополь, Валентин Карамазов

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