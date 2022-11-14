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Понедельник, 14 ноября 2022, 17:10 мск

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Кличко отправляет киевских педагогов и учеников на длительные зимние каникулы

Фото из архива официального портала администрации Киева

Зимние каникулы в киевских школах начнутся 26 декабря и продлятся до 27 января.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко.

По его словам, в это время школы будут отапливаться «в минимальном режиме для поддержки системы отопления». Учителя, по желанию, могут уйти на время каникул в оплачиваемый отпуск.

«Учебный год будет продолжаться до 1 июля», – добавил Кличко.

Ранее мэр Киева призывал Запад направить в город одеяла и генераторы, чтобы жители не «замёрзли до смерти».

Симферополь, Валентин Карамазов

© 2022, РИА «Новый День»

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