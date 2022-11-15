Среди задержанных в Египте российских моряков оказались крымчане

На судне, задержанном в египетском порту Александрия, находились моряки из Керчи.

Как уже сообщал «Новый День», 4 ноября во внемя разгрузки турецкого судна «Soya» в Александрии таможенники обнаружили среди прочего груза трамадол – сильное болеутоляющее, опиодный синтетический анальгетик. Согласно египетским законам, это вещество запрещено к ввозу. Поэтому судно арестовали, а вместе с ним и экипаж – трех болгар и пять россиян. Моряки заявляют: весь груз находился в опломбированных контейнерах, и они понятия не имели, что везут.

Их версию поддерживают и в российском профсоюзе моряков: ответственность за законность перевозки груза несет грузоотправитель, грузополучатель и фрахтователь судна, а моряки отвечают только за сохранность.

Среди арестованных оказались трое моряков из Керчи. Их родственники заявляют, что к задержанные до сих пор находятся в полиции и к ним не пускают российского консульства.

О задержании получателя груза пока не сообщалось.

Симферополь, Лиана Макоба

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