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Понедельник, 14 ноября 2022, 10:14 мск

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Российских моряков арестовали в Египте за перевозку лекарств

В Египте задержали российских моряков за перевозку наркотического анальгетика. Экипаж утверждает, что контейнеры с лекарством были опломбированы, поэтому они не знали, что внутри.

Турецкое судно «Soya» с российско-болгарским экипажем разгружалось в Александрии 4 ноября, сообщает телеграм-канал «Baza». Таможенники обнаружили среди прочего груза трамадол – сильное болеутоляющее, опиодный синтетический анальгетик. Согласно египетским законам, это вещество запрещено к ввозу.

Судно арестовали, а вместе с ним и экипаж, в котором числятся пятеро россиян и трое граждан Болгарии. Сами моряки утверждают, что не знали о трамадоле, контейнеры были опломбированы.

Членам экипажа удалось связаться с родными. Родственники обратились в Российский профессиональный союз моряков, который отправил сообщение в Министерство иностранных дел РФ. При этом консул заявил, что его не пускают к арестованным.

Каир, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Египет

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