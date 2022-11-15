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Вторник, 15 ноября 2022, 14:53 мск

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В Крыму вынесли приговор педагогу, применившему насилие к подростку

В Крыму вынесли приговор педагогу, применившему насилие к ученику.

Как уже сообщал «Новый День», инцидент произошел 19 мая в школе-интернате в Феодосии. Замдиректора схватил за руки 16-летнего подростка и повалили его на пол. Позже мужчина пояснил, что это был воспитательный момент. Но в Следственном комитете подобных методов воздействия не оценили и возбудили уголовное дело.
Суд признал экс-замдиректора виновным и приговорил к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 6 месяцев. После отбытия наказания он не сможет в течение полгода заниматься педагогической деятельностью.

Феодосия, Лиана Макоба

© 2022, РИА «Новый День»

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