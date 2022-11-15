Администрация Зеленского: Мы движемся вперёд – к границам 1991 года

Украинская «формула мира» предполагает полное восстановление границ на момент отделения Украины от СССР. Никаких других условий для перемирия с РФ не будет.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил глава офиса украинского президента Андрей Ермак.

Так администрация Зеленского прокомментировала реакцию российской стороны на озвученные Зеленским предложения по завершению конфликта.

Напомним, Лавров назвал требования нереальными, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что Украина не желает вести переговоры.

«Этот сценарий – украинская формула мира. Иначе не будет. Мир будет только украинским. Поэтому мы двигаемся вперед – к границам 1991 года», – заявил Ермак.

Симферополь, Валентин Карамазов

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