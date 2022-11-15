Требования к России нереальны и неадекватны, СВО будет продолжаться – МИД и Кремль о «формуле мира» Зеленского

Глава МИД России Сергей Лавров вновь подтвердил готовность Москвы к переговорам с Киевом. Однако, по его словам, Украина выдвигает нереалистичные и неадекватные условия. Об этом министр заявил на пресс-конференции на саммите «Большой двадцатки».

«Мы многократно устами президента подтверждали, что не отказываемся от переговоров. Если кто и отказывается, то это Украина», – сказал Лавров (цитата по ТАСС), подчеркнув, что «чем дольше она будет отказываться, тем труднее будет в конечном итоге договариваться».

Глава российского внешнеполитического ведомства при этом заявил, что из «русофобского, агрессивного» 20-минутного онлайн-выступления президента Украины Владимира Зеленского на G20 следует «только один вывод: что он никаких западных советов пока не слушает». Вместе с тем, по словам Лаврова, Россия хочет «увидеть конкретные свидетельства того, что Запад всерьез заинтересован в дисциплинировании Зеленского и объяснении ему, что так продолжаться не может, что это не в интересах украинского народа», передает «Интерфакс».

Глава МИД РФ отметил, что Россия постоянно видит различные сообщения в западных СМИ со ссылкой на анонимные источники, что администрация США советует Зеленскому быть посговорчивее. Но в итоге, по словам Лаврова, звучат уточнения, что такая риторика направлена не на власти Украины, а на страны, которые начинают сомневаться в необходимости поставлять дополнительные вооружения киевскому режиму.

При этом глава МИД РФ назвал слухами сообщения о том, что США готовят переговоры по Украине. «Эти слухи постоянно всплывают и с таким же успехом потом исчезают, мы на это уже не реагируем», – сказал Лавров.

Министр также сообщил, что провел на G20 короткие встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Олафом Шольцем, которым заявил, что вопрос о мирных переговорах надо ставить не перед Москвой, а перед Киевом, который отказывается от переговорного процесса с Россией. «Все проблемы находятся на украинской стороне, которая категорически отказывается от каких-либо переговоров и выдвигает условия, которые заведомо нереалистичны и неадекватны этой ситуации», – сказал Лавров.

Напомним, что в ходе выступления на G20 Зеленский заявил, что Украина не намерена заключать новые Минские соглашения с Москвой, и выдвинул 10 условий, выполнение которых, по его мнению, позволит остановить конфликт. Среди них – восстановление территориальной целостности Украины, обмен пленными по формуле «всех на всех», вывод российских войск с территории Украины и прекращение боевых действий, выплата Россией компенсации за нанесенный ущерб.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя речь Зеленского, заявил, что позиция Украины де-факто и де-юре говорит о том, что Киев «не может и не хочет вести переговоры». «Соответственно цели России будут осуществляться посредствам продолжения специальной военной операции», – добавил он.

Ранее Песков заявил, что слова Зеленского об отказе от «Минска-3» подтверждают позицию Киева о нежелании вести переговоры.

Москва, Наталья Петрова

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