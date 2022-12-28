Кремль назвал условие, при котором примет «мирный план» по Украине

Пресс-атташе Кремля Дмитрий Песков прокомментировал заявление украинского президента Владимира Зеленского о проработке Киевом «мирного плана» по урегулированию конфликта на Украине. Он заявил, что у киевского режима нет этого «мирного плана», поскольку украинские власти не учитывают текущие реалии. По словам Песков, мирный план Киева должен учитывать вхождение в Россию новых регионов.

«Пока нет никакого «мирного плана» Украины, начнем с этого. Опять же не может существовать никакой «мирный план» Украины, который не учитывает сегодняшних реалий с российской территорией, с вхождением в состав России четырех регионов», – заявил пресс-секретарь главы государства журналистам в среду, 28 декабря.

«Никакой план, который не учитывает эти реалии, не может претендовать на то, чтобы быть мирным», – подчеркнул представитель Кремля.

До этого Песков заявлял, что мир на Украине невозможен без учета новых реалий. «Эти реалии говорят о том, что у РФ появились новые субъекты, а появились они в результате референдумов, которые прошли на этих территориях. Без учета этих новых реалий, какое-либо продвижение вперед невозможно», – отметил он.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Вашингтон 21 декабря предложил «мирный план» из 10 пунктов. Газета The Wall Street Journal отмечала, что команда Зеленского дорабатывает этот план и намерена представить его в феврале, ближе к дате начала специальной военной операции России на Украине, 24 февраля. Он будет основан на ранее выдвинутой Зеленским на саммите G20 «формуле мира», включающей 10 условий. Среди них – восстановление территориальной целостности Украины в границах 1991 года, обмен пленными по формуле «всех на всех», вывод российских войск с территории Украины и прекращение боевых действий, выплата Россией компенсации за нанесенный ущерб. Москва неоднократно называла эти условия нереалистичными.

Москва, Наталья Петрова

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