Это шаги к эскалации конфликта: Кремль ответил на заявление Зеленского о «трех шагах» к миру

Пресс-атташе Кремля Дмитрий Песков отреагировал на заявление украинского президента Владимира Зеленского о «трех шагах к миру» на Украине. По его словам, эти шаги, по сути, ведут к продолжению боевых действий.

«Это три шага к продолжению боевых действий», – заявил пресс-секретарь президента РФ журналистам.

Накануне Зеленский, выступая по видеосвязи перед лидерами стран «Большой семерки», обозначил «три шага», которые, по его мнению, приблизят к достижению мира на территории Украины. Ради этого, как отметил украинский президент, Киеву необходимо предоставить реактивную артиллерию, дальнобойные ракеты, танки. Также Украина, с его слов, нуждается в дальнейшей финансовой и энергетической поддержке. И, наконец, «третий шаг»: выполнение ранее озвученной Зеленским на саммите G20 «формулы мира», а также созыв саммита Global Peace Formula Summit, чтобы решить, «как и когда будут реализованы пункты украинской «формулы мира». Напомним, выдвинутая Зеленский «формула мира» включает в себя 10 условий. Среди них – восстановление территориальной целостности Украины, обмен пленными по формуле «всех на всех», вывод российских войск с территории Украины и прекращение боевых действий, выплата Россией компенсации за нанесенный ущерб.

Отвечая на вопрос о возможности вывода российских войск с территории Украины до конца года, пресс-секретарь российского президента подчеркнул, что об этом не может идти речи. Этот вопрос прозвучал в контексте заявления Зеленского, призвавшего Москву начать вывод войск с Украины к Рождеству.

Как отметил Песков, украинской стороне нужно принимать во внимание те реалии, «которые сложились за все это время». «Собственно, это реалии, которые произошли из-за той политики, которую проводило на протяжении, наверное, последних лет 15, а то и 20, руководство Украины и украинский режим сегодняшний», – сказал представитель Кремля.

«Эти реалии, – продолжил он. – говорят о том, что у РФ появились новые субъекты, а появились они в результате референдумов, которые прошли на этих территориях».

«Без учета этих новых реалий, какое-либо продвижение вперед невозможно», – заключил Песков.

Москва, Наталья Петрова

© 2022, РИА «Новый День»