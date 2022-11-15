Это доказывает нежелание вести переговоры: Кремль ответил на слова Зеленского о «Минске-3»

Пресс-атташе Кремля Дмитрий Песков прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского в видеообращении к участникам саммита G20 о том, что никакого «Минска-3» не будет. По его словам, это высказывание подтверждает позицию Киева о нежелании вести переговоры.

«Абсолютно подтверждает», – сказал он, отвечая на соответствующий вопрос, передает РИА «Новости».

В своем видеообращении Зеленский заявил, что Украина не намерена заключать новые Минские соглашения с Москвой. «Не будет никакого «Минска-3», которые Россия нарушит сразу же после заключения», – заявил он. По его словам, Украине необходимы новые и эффективные гарантии безопасности, а возвращение к идее Минских соглашений невозможно.

Украинский президент выдвинул 10 условий, выполнение которых, по его мнению, позволит остановить конфликт «справедливо, на основе Устава ООН и международного права». Среди них – восстановление территориальной целостности Украины, освобождение пленных по формуле «всех на всех», вывод российских войск с территории Украины и прекращение боевых действий, выплата Россией компенсации за нанесенный ущерб, обеспечение ядерной, продовольственной и энергетической безопасности Украины. По мнению Зеленского, только после выполнения этих условий документ, «подтверждающий окончание войны», должен быть подписан между Россией и Украиной.

Ранее российские власти заявляли о готовности к мирным переговорам с Украиной без предварительных условий. В частности, в Кремле указывали, что Москва всегда открыта к переговорам, а заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков заявлял, что Россия рассмотрит предложения о мире «без предварительных условий».

Напомним, в октябре Зеленский подписал указ о запрете на ведение переговоров с Россией, пока ее президентом является Владимир Путин. В ноябре советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Киев готов возобновить диалог только после вывода российских войск.

Накануне газета Wall Street Journal со ссылкой на дипломатические источники сообщила, что в администрации США предложили Зеленскому всерьез подумать о переговорах с Москвой и не выдвигать неисполнимых требований.

Москва, Наталья Петрова

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