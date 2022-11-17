Вирусологи заявляют, что массовая вакцинация от ковидного «цербера» бессмысленна

Вирусологи считают, что в массовой вакцинации от ковидного штамма «цербер», нет смысла.

Как уже сообщал «Новый День», подвариант ковидного штамма «омикрон», получивший название «цербер», выявили в России в конце октября. Тогда же глава Роспотребнадзора Анна Попова допустила его распространение на территории страны и возможность некоторого подъема заболеваемости коронавирусной инфекции к концу ноября. Но спрогонозировала, что этот подъем не будет угрожающим.

Вирусологи же отмечают, что с прендшественником «цербера» «омикроном», циркулирующим в России достаточно долго, в той или иной степени встретилось практически все население страны. И отмечают, что проводить массовую вакцинацию для защиты от новой мутации бессмысленно.

«Цербер» очень страшно и зловредно называется, но это подштамм «омикрона», который у нас существует достаточно давно. Это привело к тому, что людей, которые не встретились с «омикроном», практически не осталось. В целом в России колоссальное количество людей, более 90%, имеют тот или иной иммунитет к SARS-CoV-2. Это означает, что новым подштаммом крайне тяжело заразиться», – цитирует РИА Новости Крым руководителя Лаборатории геномной инженерии МФТИ Павла Волчкова.

Вирусолог отмечает: «Массовая вакцинация сейчас не актуальна – до появления нового штамма. Если вы болели «омикроном» или у вас есть прививка, сделанная весной или летом, вам точно пока не нужно вакцинироваться, независимо от возраста. Если же вы болели последний раз давно – это был «дельта» либо предыдущие штаммы, тогда вам стоит ревакцинироваться. Особенно, если вы пожилой человек».

Ученые выяснили, что сам по себе подштамм «цербер» имеет большую заражающую способность при меньшей концентрации. То есть, он более заразен, чем все его предшественники. Вирусологи видят в этом плюс: вирус «научился» заражать человека, проникая в клетки верхних дыхательных путей, и именно в этот момент организм включает иммунную защиту. Поэтому болезнь протекает в легкой форме: боль в горле, насморк, небольшая температура.

Предыдущим штаммам для эффективного заражения требовалось больше вирусных частиц, и до момента заражения вирус успевал проникнуть в средние дыхательные пути и легкие, что вызывало тяжелое течение и пневмонию.

«Если вы возьмете одинаковое количество вирусов «дельта» и «омикрон», то последний будет более опасен. И «цербер» также очень опасный подштамм. Но в нашей популяции не переболевших людей уже не осталось. Поэтому его эффект на нашу популяцию минимален – далеко не такой, каким мог быть, если бы «цербер» пришел впервые на нашу планету вместо уханьского вируса. Тогда была бы фатальная ситуация и высокая смертность», – заявил Волчков.

Симферополь, Лиана Макоба

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