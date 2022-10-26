В России выявили две новые мутации Covid-19

В России обнаружили две новые мутации коронавируса, в том числе подвариант «Цербер» штамма «Омикрон». Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она допустила их дальнейшее распространение на территории страны.

Попова также заявила, что к концу осени вероятен некоторый подъем заболеваемости коронавирусной инфекции, однако он не будет угрожающим, передает РИА «Новости». Вводить антиковидные ограничения в России не планируется, добавила она.

Глава ведомства назвала эпидситуацию в стране управляемой, отметив, что снижение заболеваемости ковидом в РФ регистрируется пятую неделю подряд.

Напомним, «Цербером» назван вариант BQ.1.1 «омикрон»-штамма коронавируса с дополнительными мутациями в шиповидном белке. Новую мутацию нашли уже в трех десятках стран почти на всех континентах, но чаще всего он встречается в Великобритании, США и Дании. Эксперты меж тем заявляют, что пока преждевременно делать выводы, что распространение «Цербера» может привести к резкому подъему заболеваемости.

Москва, Наталья Петрова

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