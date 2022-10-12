В мире появилась мутация Covid-19 «Цербер», но в Россию пока не пришла

Подвариант «Цербер» штамма «Омикрон» коронавируса пока не выявлена в России, сообщил завлабораторией геномных исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов. Новая разновидность зарегистрирована почти на всех континентах.

«Цербером» назвали вариант BQ.1.1 штамма «омикрон» с дополнительными мутациями в шиповидном белке. Новый подвариант нашли уже в 30 странах, но чаще всего он встречается в Великобритании, США и Дании. Специалисты выявили несколько сотен геномов «Цербера».

«У «Цербера» есть некоторое преимущество перед своими «собратьями», однако преждевременно делать вывод, что распространение «Цербера» может привести к очередной волне заболеваемости. В России случаев заражения BQ.1.1 не выявлено», – приводит слова эксперта «Интерфакс».

Заболеваемость Covid-19 в России продолжает снижаться. За неделю показатель на 100 тыс. населения упал на 39,3%. Показатель госпитализации на 100 тыс. населения снизился на 23,4%.

Москва, Наталья Рязанова

© 2022, РИА «Новый День»