Заболеваемость Covid-19 упала почти на 40% за неделю

Заболеваемость Covid-19 на 100 тыс. населения на прошлой неделе составил 99,36. По сравнению с предыдущей неделей показатель снизился на 39,3%, следует из данных федерального оперштаба по борьбе с коронавирусом.

«Снижение заболеваемости отмечено в 84 регионах страны. Наибольшее: в Волгоградской области на 67,4%, Вологодской области на 56,4%, Мордовии на 47,4%, Брянской области на 49,3%, Смоленской области на 43,6%», – рассказали в оперштабе.

Лишь в одном регионе заболеваемость выросла более, чем в среднем по стране.

Число заболевших за сутки увеличилось на 15 661 человека. Днем ранее новых случаев Covid-19 выявили на 3 158 больше. Еще 24 819 пациентов стационаров выписаны в связи с выздоровлением. В стационары отправили менее тысячи россиян.

«Число госпитализаций за сутки составило 724 человека и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 28,8%. Увеличение числа госпитализаций отмечено в 23 регионах, снижение – в 51», – говорится в сообщении оперштаба.

Показатель госпитализации на 100 тыс. населения также снизился. За прошедшую неделю он составил 9,4 – на 23,4% ниже, чем неделей ранее. В четырех регионах зафиксирован рост госпитализаций более, чем в среднем по России.

За сутки подтверждено 96 летальных исходов.

Москва, Наталья Рязанова

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