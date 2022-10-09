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Воскресенье, 9 октября 2022, 14:01 мск

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Коронавирус отступает: в России за сутки выявлено менее 19 тысяч заболевших

В России за минувшие сутки выявлено 18 819 новых случаев COVID-19, что почти на 2 тысячи меньше, чем накануне. Об этом свидетельствуют данные федерального оперативного штаба по контролю за распространением инфекции.

Больше всего заболевших выявлено в Санкт-Петербурге (1 305 новых случаев) и Москве (1 266). В остальных регионах зафиксировано менее тысячи инфицированных.

В целом в России за последние 24 часа госпитализировано 1 017 человек, на 53,2% меньше по сравнению с 8 октября. При этом выписано в связи с выздоровлением 28 793 пациентов, на 24,8% меньше, чем днем ранее.

В штабе уточнили, что подтверждено 102 летальных исхода от последствий заболевания коронавирусом.

Москва, Светлана Антонова

© 2022, РИА «Новый День»

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Москва, Северо-Запад, Центр России, Здоровье, Общество, Пандемия коронавируса, Россия, Коронавирус из Китая,