«Разгромили весь корабль»: трое моряков, задержанных в Египте, вернулись в Россию

Трое российских из пяти моряков, задержанных в Египте за ввоз в страну запрещенного препарата, вернулись на родину.

Как уже сообщал «Новый День», 4 ноября во время разгрузки турецкого судна «Soya» в Александрии таможенники обнаружили среди прочего груза трамадол – сильное болеутоляющее, опиодный синтетический анальгетик. Согласно египетским законам, это вещество запрещено к ввозу. Поэтому судно арестовали, а вместе с ним и экипаж – трех болгар и пять россиян. Моряки заявляют: весь груз находился в опломбированных контейнерах, и они понятия не имели, что везут.

Тем не менее, весь экипаж забрали в полицейский участок и долгое время не выпускали, отказывая даже во встрече с консулом.

Российской дипслужбе все-таки удалось договориться с местными властями, и сегодня трое из пяти россиян прилетели в Москву. Это механик Павел Гусев из Казани, моторист Роман Воронцов из Севастополя и кок Алексей Погребняк из Керчи.

«Пришли сорок полицейских, разгромили весь корабль, обокрали весь экипаж, засунули в тюрьму, – рассказал Павел Гусев. – Толком не кормили, обходились с нами, как с террористами, угрожали постоянно. У нас не было переводчика, не было толком адвоката. Никто ничего нам не объяснял».

«Выгнали нас на ют всех, начали обыскивать каюты – перерыли обсолютно все, даже подушки порвали, – дополнил Алексей Погребняк. – Пропали деньги, техника. Покупал в Турции вещи жене и ребенку – все забрали, ничего не оставили. Наши просьбы связаться с консулом просто игнорировали».

В Египте остались еще два россиянина – капитан корабля и его помощник.

Москва, Олег Яковенко

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