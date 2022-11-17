«Света не будет днями»: на Украине перешли от плановых отключений к временным подключениям

Украинская энергетика после ракетных ударов пострадала настолько, что говорить о графиках отключения электричества потребителям уже не приходится. Теперь свет будет отсутствовать постоянно, а графики его включения на короткое время доведут до населения позже.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщил исполнительный директор украинского сетевого оператора ДТЭК Дмитрий Сахарук.

По его словам, «в Киевской области света может не быть днями», поэтому в некоторых районах будут вводить не плановые отключения электроэнергии, а плановые включения.

«И к сожалению количество часов, в течение которых могут быть эти плановые включения, пока очень короткие, это 2-3 часа, максимум», – предупредил Сахарук.

Ранее Киев пожаловался США и их союзникам на нехватку компонентов для восстановления энергетической инфраструктуры. Ракетные обстрелы причинили ущерб как системе электроснабжения, так и отопления.

Симферополь, Валентин Карамазов

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